أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يؤصّل التراث بطريقة عصرية، وقال خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان بالصياهد: «ما شاهدته أدهشني من حيث مساحة المهرجان والفعاليات والأنشطة التي يحتضنها، وخصوصًا الطريقة العصرية التي تُعرض خلالها الأدوات التراثية».وشملت زيارة السفير الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات شلفا ولي العهد للون الشقح، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات رائعة من قبل الملاك، مقدمًا شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.