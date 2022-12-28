وقف أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي على «مشروع ملعب قنا»، الذي تنفذه البلدية على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف م2، فيما تبلغ مساحات الملعب 7 آلاف م2، والمدرجات بالملحق الأرضي 1800م2، والمواقف الأمامية 16 ألف م2، وما خلف المدرجات 45 ألف م2، وتم عمل مدرجات تستوعب أكثر من 1800 مشجع، ومنصة لكبار الزوار تستوعب 120 شخصا، بينما يحتوي الملحق على غرف لتغيير الملابس، ومستودع، وللتحكيم، وكذلك ودورات مياه ومغاسل. وأوضح رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي أنه تم تنفيذ المشروع بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة قناة الرياضية لكرة القدم في العام الماضي، والتي حظيت بمتابعة كبيرة، وحضور كثيف للجمهور في الملعب السابق.