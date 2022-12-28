رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى نادي الاتحاد ضد النصر، بشأن قيامه بنشر بيان رسمي تضمن اتهامات بشكل واضح وصريح ضد منسوبي نادي الاتحاد؛ المدير التنفيذي للنادي حامد البلوي، ولاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله، بحسب ما تقدم به النادي.

وأوضحت «الانضباط» أنه بعد استكمال إجراءات الشكوى الشكلية، قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ومخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، للإفادة حيال وجود قضية منظورة من عدمه، وحيث أفادت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة، وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف، قررت اللجنة وقف النظر في الشكوى إلى حين صدور قرار نهائي بشأنها.

كما غرمت اللجنة لاعب نادي الاتفاق نعيم السليتي 10 آلاف ريال، عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال ببطولة كأس الملك، بعد استخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.