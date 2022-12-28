أمطرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دوري السيدات بعدد من العقوبات التي جاءت تاريخية لأول مرة منذ تدشين وانطلاقة الدوري النسائي.

وأوقفت اللجنة لاعبة نادي الليث الأبيض فوزية سعيد، مباراتين مع غرامة مالية ألفي ريال، لقيامها بالسلوك المشين تجاه لاعبة الفريق المنافس وحصولها على بطاقة حمراء.

كما تم إيقاف لاعبة مجد الغربية، أمواج العتيبي، 3 مباريات وغرامة مالية 3 آلاف ريال، بسبب تلفظها بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة في دوري الدرجة الأولى للسيدات، وعاقبت اللجنة زميلتها في الفريق روز خالد، لتكرار المخالفة ذاتها، بجانب مخالفة سمير طاهر، مساعد مدرب فريق مجد الغربية، بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 3 آلاف ريال، لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة.