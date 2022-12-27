اقترب المدافع حمدان الشمراني من دخول الفترة الحرة التي تخول له النظر في العروض المقدمة والتوقيع مع النادي صاحب العرض الأفضل دون الرجوع لناديه الاتحاد، الذي دخل هو الآخر في مفاوضات بطيئة مع اللاعب ما بين مد وجزر، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن الشمراني يفضل تجديد عقده مع العميد شريطة تحسين عقده الجديد وإضافة مميزات عن العقد السابق.

ومن المتوقع أن تسرع الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي من رتم المفاوضات مع اللاعب في الـ72 ساعة القادمة، خصوصاً أن الشمراني يعد من أعمدة الفريق الاتحادي، ويعد مطمعاً لعدد من الأندية التي تمني النفس في كسب خدماته متى ما فشلت إدارة الحائلي وكعكي في الحفاظ على مكتسبات الفريق.

يذكر أن إدارة الاتحاد السابقة برئاسة المهندس لؤي ناظر وقعت مع اللاعب حمدان الشمراني لمدة 4 سنوات في مايو 2019 وهو الأمر الذي يعني دخول الشمراني الفترة مطلع شهر يناير القادم.