علمت «عكاظ» من مصادرها أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ستحدد في غضون الأيام القادمة موعد الجلسة المتعلقة بالاستئناف الذي تقدمت به لجنة مكافحة المنشطات الدولية «وادا» ضد النجم الدولي لاعب فريق الشباب فهد المولد، بخصوص تخفيض عقوبة إيقافه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، بناء على قرار لجنة الاستئناف القاضي بالاكتفاء بمدة العقوبة الماضية، وأحقية اللاعب في العودة مجدداً للملاعب بدءا من 25 أغسطس الماضي.

واستطاع المولد توقيع عقد احترافي مع نادي الشباب لمدة 3 سنوات قادمة وشارك في العديد من المباريات المحلية مع ناديه الحالي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر استبعاد المولد من قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في كأس العالم في قطر، وذلك عبر بيان رسمي صدر عبر حساب المنتخب السعودي في «تويتر» في 13 نوفمبر الماضي، قال فيه: «إن الاستبعاد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية «الوادا» في القضية المنظورة أمام محكمة الكاس الخاصة باللاعب».

وأوضحت المصادر أن المولد منذ وصول خطاب من محكمة التحكيم الرياضية «كاس» في 20 أكتوبر الماضي بشأن استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية «وادا» ضد قرار عودته للملاعب بعد أن تم تخفيض عقوبته من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، شرع في استكمال الإجراءات القانونية مع محاميه والتي تؤكد سلامة موقفه.

يذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات قررت في 25 مارس الماضي إيقاف المولد لمدة 18 شهراً، على خلفية ثبوت تناوله مادة محظورة من المنشطات إبان وجوده مع نادي الاتحاد قبل نهاية عقده الاحترافي.