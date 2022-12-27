اكتمل وصول بقية أفراد بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى دولة السويد لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022م وحتى 10 يناير 2023م، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات استعداداً للمشاركة في بطولة العالم «بولندا - السويد 2023»، حيث تخلف أكثـر من 9 لاعبين عن السفـر بسبب تغيير بعض الإجراءات الخـاصة باللاعبين المنتمين للجهات العسكـرية، فيما لم يغادر «حسن الجنبي» بسبب ظروف عمله، و«حسن التريكي» بسبب ظروفه الدراسية، على أن يلتحق الاثنان بالبعثة خلال اليومين القادمين.ويستمر المعسكر لمدة 16 يوماً، ومن المقرر أن تكون التدريبات فيه على فترتين صباحية ومسائية، كما سيتخلله مواجهتين وديتين أمام المنتخب الدنماركي يوم 05 ويوم 07 يناير 2023م، قبل المغادرة إلى بولندا يوم 10 من الشهر نفسه لخوض غمار بطولة العالم.واختار مدرب الأخضر الدنماركي يان بيتليك، القائمة التي ستشارك في المرحلة الأخيـرة من الإعداد، والتي ضمت 21 لاعباً وهم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، محمد السالم، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد العباس، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، عبدالله الحماد وحسين فريج.