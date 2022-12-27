سخرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» التقنية في استقبال طلبات الإصلاح والصيانة عبر نظام الباركود، انطلاقًا من حرصها الشديد على سرعة تلبية احتياجات المشاركين والزوار.ويعمل نظام الباركود عبر مسح ضوئي من قِبَل المشارك؛ وتظهر له لائحة تتضمن مختلف الأعطال، فيقوم بتعبئة النموذج والضغط على زر الإرسال؛ ليصل الطلب إلى لجنة الصيانة، التي تعمل على توجيهه للورشة المعنية لمختلف التخصصات «كهرباء، سباكة، تكييف» وغيرها.وتعمل فِرَق الصيانة بشكل فوري على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات النزلاء الموجودين في الموقع، وتضم مجموعة من الشباب السعوديين المتميزين الذين يحرصون على الاستجابة وتغطية مختلف الأعطال التي تحدث على الفور.