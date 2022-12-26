في واحد من أجمل لقاءات دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهى ديربي الرياض الذي جمع النصر بجاره الهلال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على استاد مرسول بارك، في ختام لقاءات الجولة العاشرة.

شهد اللقاء قوة وإثارة منذ البداية، إذ أحرز المهاجم أودين إيغالو الهدف الأول للهلال مبكراً (د:10)، ووقف القائم الهلالي لرأسية فينسنت أبو بكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، قدم الفريقان لمحات فنية جميلة شهدت ثلاثة أهداف، إذ تمكن تاليسكا من إحراز هدف التعادل للنصر (د:56)، وتقدم الهلال مجدداً عن طريق سالم الدوسري (ركلة جزاء:65)، ومن ثم عاد النصر ليحرز هدف التعادل بعد تسديدة من البديل عبدالرحمن غريب، ترتطم في المدافع محمد جحفلي وتخادع الحارس عبدالله المعيوف لتسكن الشباك الهلالية (د:88)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق النصر التعادل الثاني ويصل للنقطة 23 محافظاً على صدارة الدوري، فيما حقق الهلال تعادله الثالث ووصل للنقطة 21 في المركز الرابع.