نجح صندوق الاستثمارات العامة خلال عام، في إعادة فريق نيوكاسل الإنجليزي لوضعه الطبيعي، والمنافسة على الألقاب المحلية وعلى أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بقيادة مدربه الشاب إيدي هاو، علماً أنه لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ سقوطه أمام ليفربول 2-3 في أغسطس الماضي، إذ استطاع أن يقفز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يحل ضيفاً على ليدز بعد غد (الأربعاء)، متابعاً عروضه القوية بعد فترة التوقف بسبب إقامة مونديال قطر، وعاد بفوز صريح على أصحاب الأرض فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-0 ضمن المرحلة الـ17 من الدوري، سجل الأهداف كريس وودز، وميغيل ألميرون، وجويلينغتون.