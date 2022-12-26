كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» ان إدارة نادي الوحدة تسعى في الوقت الحاضر لإيجاد حل توافقي، لتسديد مستحقات المحترف البرازيلي لويس غوستافو، وزميله العاجي سواليو واتارا التي تتجاوز 13 مليوناً، من أجل رفع قرار منع الوحدة من التسجيل خلال فترة التسجيل القادمة التي ستبدا مع مطلع يناير القادم.

وأضافت المصادر أنه في حالة عدم صرف المستحقات المالية لغوستافو وواتارا فإن الوحدة سوف يكمل الموسم الحالي بلاعبيه الحاليين، رغم حاجة الفريق لمدافع بديل للإسباني ألبرتو بوتيا الذي فسخ عقده، بجانب مهاجم يحل عقدة خط الهجوم بديلا للفرنسي دافيد بوغيل الذي لم يقدم المستوى المأمول فنياً.