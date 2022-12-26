قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد لفوز مستحق على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، فيما تخطى الفيحاء ضيفه الطائي بهدفين لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

في الجوهرة المشعة ووسط حضور جماهيري اتحادي مميز كالعادة انتصر الاتحاد على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل، وجاءت الأهداف عن طريق كل من: هيلدر كوستا (د: 38)، عبدالرزاق حمدالله (هدفين 73، ومن ركلة جزاء 90+9).

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه السادس ويصل للنقطة 21 محتلاً المركز الثالث، فيما تلقى التعاون خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز الخامس.

وفي المجمعة، تنفس الفيحاء الصعداء بعد أ١ن حقق فوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه الطائي بهدفين لهدف ليبتعد البرتقالي عن مراكز الهبوط مؤقتاً، وأحرز هدفي الفيحاء كل من: باولينيو (د: 3)، أنتوني نواكايمي (د: 21)، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عن طريق دينير (د: 45+2).

وبهذه النتيجة يصل الفيحاء للنقطة الثامنة وفي المركز الثالث عشر، فيما تلقى الطائي الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز التاسع.