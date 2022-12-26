الحق الفتح بضيفه الشباب الهزيمة الأولى في دوري روشن السعودي برباعية مقابل هدف، فيما انتصر الرائد على مضيفه الباطن بهدفين لهدف، جاء اللقاءان صمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، تلقى الشباب الخسارة الأولى بعد أن تلقت شباكه رباعية من الفتح مقابل هدف، وجاءت أهداف الفتح الأربعة عن طريق سفيان بن دبكة (ركلة جزاء:41)، ماجد كنبه (د:51)، أيمن الخليف (د:55)، مراد باتنا (ركلة جزاء:90+7)، فيما جاء هدف الشباب الوحيد عن طريق سانتي مينا (د:49).

وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الخامس ويصل للنقطة 15 في المركز الثامن، فيما تلقى الشباب خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب نادي الباطن، تجاوز الرائد مضيفه الباطن بهدفين لهدف، أحرز هدفي الباطن: كريم بركاوي (د:31)، ألكسندرو ميتريتا (د:57)، فيما جاء هدف الباطن عن طريق يوسف الشمري (د:49).

وبهذه النتيجة يحقق الرائد انتصاره الرابع ويصل للنقطة 12 في المركز الـ11، فيما تلقى الباطن الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ16 (الأخير).