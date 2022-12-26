توج رئيس الاتحاد السعودي الخماسي الحديث ناصر الدغيثر اللاعب فيصل القحطاني ببطولة الأولى للخماسي الحديث التي شارك فيها ٩١ لاعبا ولاعبة، لعشر فئات سنية من تحت ٩ سنوات وأكبر من 40 سنة وفئة الماستر، وذلك على المسبح والمضمار الخارجي لصالة وزارة الرياضة بالرياض، وجاء في المركز الثاني البريطاني محمد الكويدة، وحل ثالثا فهد القحطاني.من جانبه، أكد رئيس اتحاد اللعبة ناصر الدغيثر أن هذه البطولة باكورة مسابقات الاتحاد ويتطلع إلى مشاركات فاعلة وأكبر مستقبلا للعبة على مستوى الإقليم والعالم، وختم بالشكر للقيادة الرياضية على ما توليه من رعاية واهتمام بالألعاب الرياضية المختلفة والرياضيين على حد سواء.وقد حضر البطولة أعضاء الاتحاد زياد بن سويلم، والمهندس جميل بوبشيت، ورزان العائد، وسامي الدهامي، ومنى السابق.وعلى صعيد آخر، تم تجهيز منصة رماية بالليزر وهي إحدى مسابقات الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وذلك بهدف الترويج للعبة لانتشارها وزيادة الممارسة الرياضية.