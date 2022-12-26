أكّد ممثل الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) في السعودية محمد عيسى أن شغف السعوديين وعشقهم لكرة القدم يماثل شغفهم بالإبل، مشيراً إلى أنه وجد كثيراً من المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يحبون كرة القدم ويتحدثون عنها.وزار ممثل الدوري الإسباني اليوم مقر المهرجان في الصياهد، حيث استقبله مدير منصة «همة طويق» عبد الله المصيليخ وأطلعه على الأقسام المتعددة في المنصة، والأنشطة التي تقدمها.وقال عيسى: «لاحظت خلال زيارتي أن كثيراً من مربي وملاك الإبل يحبون لعبة كرة القدم وهذا يؤكد أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الثقافة، وما شاهدته من شغف السعوديين بالإبل يذكرني بالشغف الموجود لكرة القدم، ولذلك أعتبر أن كليهما متكافئان وجمهورهما واحد».وأضاف: «لا ليغا تطمح إلى أن تكون قريبة من المجتمع السعودي وتشاركه تراثه، ولذلك جاءت زيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لنكون جزءاً من المجتمع ونتعرف على هذا المكون التاريخي المهم في المملكة»، مشدداً على أن الرياضة والثقافة تجمع الناس وتوحّد المجتمعات، فكلاهما يعبران عن مبادئ ذي رقي وازدهار، مبيناً أن علاقة «لا ليغا» مع المراكز الثقافية الإسبانية متينة وقديمة، إذ تُعد كرة القدم جزءاً من العادات والتقاليد الإسبانية، لذا يطمحون أن ينقلوا الفكرة إلى المجتمع السعودي.ويشهد المهرجان، الذي انطلق مطلع ديسمبر ويستمر قرابة 6 أسابيع، حضوراً جماهيرياً وشعبية كبيرة من عشاق الإبل وأهل البادية، وبمشاركات عالمية وعربية وخليجية، بتنظيم من نادي الإبل، حيث يُعد الأكبر من نوعه عالمياً لجهة عدد المشاركين والجوائز، ولتحقيقه أرقاماً قياسية عدة.