حقق الكويتي علوش نحيان العجمي المركز الأول بالفردية «سمو الشعل»، في شوط فئة دق لون الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (الإثنين)، نتائج الفائزين بالشوط، حيث حل ثانياً المواطن فلاح سلطان المطيري بالفردية «غرنوقه سلطاناتش»، وفاز بالمركز الثالث المواطن سعود بن محسن الشيباني بالفردية «عزاير»، ورابعاً المواطن فلاح سلطان المطيري بالفردية «شيخة سلطانات»، ونال المركز الخامس المواطن نواف بن مناحي العتيبي بالفردية «حربة الشعل».