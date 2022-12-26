بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال ٤ أيام أكثر من 300 متبرع في عربة «بنك الدم المتنقل»، التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، التي تقام تحت شعار «همة طويق» في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.ودعت مدينة الأمير سلطان الطبية الزوار والعاملين في المهرجان إلى زيارة عربة «بنك الدم المتنقل»، المتواجدة يومياً من الصباح حتى المساء، للاستفادة من تجربة التبرع بالدم، موضحةً مجموعة من الفوائد التي تعود على المتبرع كزيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء، وكريات بيضاء، وصفائح دموية)، وزيادة نشاط الدورة الدموية.