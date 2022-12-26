تصدرت الفردية «الشرقية» لمالكها المواطن عبد الرحمن إبراهيم الدوسري شوط فئة دق لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم (الاثنين) نتائج الفائزين في الشوط بحصول المواطن أحمد قعيد المطيري بالفردية «رياسة نحارات» على المركز الثاني، وثالثا المواطن شبنان بن فهد الدوسري بالفردية «حرية شبنان»، وجاء الكويتي دبوس مبارك الدبوس بالمركز الرابع بالفردية «هقوة»، وخامساً المواطن زايد عاصي الشمري «طنا العاصيات».