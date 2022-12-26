أكد المحاضر في الاتحاد الآسيوي حالياً، ومدرب كرة القدم سابقاً يحيى جابر، أن وصول منتخب المغرب الشقيق للدور نصف النهائي بكل جدارة يُشير إلى أن كرة القدم تتطور بسرعة هائلة في الدول العربية، وأن هناك ضرورة ملحة للتركيز الصحيح على الإدارة الرياضية في البلاد العربية، لما لها من أهمية كبيرة، لأن الإدارة الرياضية الفعالة والمتخصصة، توفر الجهود والمصاريف الهائلة، وتدخل الكرة العربية في عالم الاحتراف الحقيقي والفعال، وليس الوهمي.وأضاف جابر: لابد من الاهتمام البالغ برياضة كرة القدم في كافة مجالات الشباب والشابات وذلك في المدارس والجامعات والأكاديميات والأحياء والإدارات الحكومية والشركات، بشرط توفير بنية تحتية جاذبة وإدارة رياضية حقيقية.من جهته، قال المدرب الوطني محمد الشبعان إن هناك عددا من الدروس المستفادة من بطولة كأس العالم 2022، التي توّجت الأرجنتين بلقبها الأسبوع الماضي، ومنها ضرورة عدم التركيز فقط على ناد أو ناديين أو حتى ثلاثة أندية، لاختيار لاعبين ضمن صفوف منتخبنا الوطني، بل يُفترض الاستفادة من اللاعبين في جميع أندية دوري روشن، وكذلك أندية الدرجتين الأولى والثانية، لما له من انعكاس إيجابي على تنوع القدرات الفنية، مشددا على أهمية متابعة ورصد وتقييم أداء اللاعبين المحليين في كافة المسابقات.