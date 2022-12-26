يملك الأرجنتيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلاً مميزاً خلال مباريات الديربي أمام ناديي «الهلال والنصر»، حيث سبق أن واجههما في 11 مباراة كانت 6 ضد الشباب و5 أمام الشباب، نجح في الفوز على الليث أربع مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات تحققت أمام الجار النصر، وتعادل معهما في أربع مباريات مقسمة على الناديين، في المقابل خسر مواجهتين أمام الأصفر والأبيض لكن بمسابقة مختلفة ألا وهي بطولة كأس ولي العهد، إذ كانت خسارته أمام الشباب عندما كان مدرباً للاتحاد.وستكون مواجهة اليوم بين الهلال والنصر ضمن الجولة الـ 10 من مباريات دوري روشن على ملعب مرسول بارك، فهل سيواصل ابن التانغو سطوته على مباريات الديربي أم ستكون هناك كلمة لكتيبة الأصفر.