يحل الشباب (ثاني الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الفتح (تاسع الدوري) مساء اليوم (الاثنين)، وذلك عند تمام الساعة 3:30، وفي ذات التوقيت يلتقي الباطن (المركز 16) بضيفه الرائد (المركز 11)، وفي جدة يستضيف الاتحاد (خامس الدوري) نظيره التعاون (رابع الدوري) عند تمام الساعة السادسة مساءً، وفي ذات التوقيت يلتقي الفيحاء (المركز 13) بضيفه الطائي (سابع الدوري)، وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يلتقي الشباب بنظيره الفتح، ويبحث الليث عن النقاط الثلاث واستعادة صدارته، إذ يملك في رصيده 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل ولم يتلق أي خسارة، وله لقاء مؤجل من الجولة الماضية أمام الاتحاد. فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها خسائر ولم يتعادل في أي لقاء، وله لقاء مؤجل أمام الوحدة.

وعلى ملعب الجوهرة، وفي واحد من أقوى لقاءات الجولة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام التعاون بحثاً عن النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل العميد المركز الخامس برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات، وله لقاء مؤجل أمام الشباب، وله من الأهداف 11 وعليه هدفان. أما التعاون فإنه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 15 وعليه 7 أهداف.

وفي اللقاءين الآخرين، يستضيف الباطن نظيره الرائد ويبحث كل منهما عن النقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، فيما يستضيف الفيحاء نظيره الطائي بحثاً عن نتيجة إيجابية يبتعد من خلالها عن مراكز الهبوط.