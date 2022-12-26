تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو ملعب مرسول بارك عند تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم (الاثنين)، لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع قطبي العاصمة النصر المتصدر والهلال (ثالث الدوري)، وذلك في ختام لقاءات الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء متصدراً للدوري برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 22 وعليه 4 أهداف. ويعتمد الفرنسي رودي غارسيا على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، بوجود الكاميروني أبو بكر فينسنت في خط المقدمة وخلفه الثلاثي تاليسكا وسامي النجعي ومارتينيز، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس اوسبينا وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وعبدالإله العمري وجونزاليس وكونان وأمامهم ثنائي المحور جوستافو وعبدالمجيد الصليهم.

فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 16 وعليه 6 أهداف. ويعتمد الأرجنتيني رامون دياز على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، بوجود إيغالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي كاريلو وفيتو وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع محمد البريك وجون هيون ومحمد الجحفلي وحمد اليامي، وأمامهم ثنائي المحور محمد كنو وعبدالإله المالكي. وسبق أن التقى الفريقان في 28 لقاء في دوري المحترفين، وانتصر الهلال في 14 لقاء، فيما فاز النصر في 9 لقاءات، وظهر التعادل في 5 لقاءات.

كميخ لـ«عكاظ»: ننتظر الإثارة والندية

قال المدرب الوطني علي كميخ، إن مواجهة الديربي بين النصر والهلال ينتظرها الجميع من عشاق كرة القدم في السعودية والعالم العربي؛ لأنها مباراة تجمع القوة والإثارة والندية والتنافس. وأكد لـ«عكاظ»، أن الهلال يملك عناصر قوة ممثلة في أغلب لاعبي منتخبنا الوطني، وعلى رأسهم نجوم كبار يتقدمهم سالم الدوسري وبقية زملائه اللاعبين المحليين والأجانب، وكذلك النصر فريق مدعم بالنجوم يملك عناصر قوة لها تأثير فني داخل الملعب، وعندما نتحدث عن اللاعبين بشكل عام فوجود قائد الفريق عبدالإله العمري وتاليسكا وأبوبكر يمثل ثقلاً للفريق، إضافة إلى الحراسة.

واختتم حديثه بقوله: «تبقى قوة الفريقين تتمثل في الأعضاء داخل الملعب، ففي النصر المدرب جارسيا أثبت وجوده مع الفريق بشكل رائع جداً واستطاع دمج توليفة مناسبة، وكذلك الحال لدى مدرب الهلال دياز. وينتظر الجمهور أن يقدم الفريقان الأفضل والأجمل في هذا اللقاء».

الهلال في «مرسول».. «مبسوط على طول»

ستكون الكرة السعودية اليوم على موعد كروي مثير للغاية، إذ سيقام لقاء الديربي بين النصر والهلال، ضمن الجولة الـ 10 بدوري روشن السعودي، الذي سيقام على ملعب مرسول بارك، الذي ابتسم للأزرق خلال المواجهات الثلاث الأخيرة التي أقيمت بينهما.

حيث تأمل الجماهير الهلالية بتحقيق فريقها الفوز «المعتاد» في الملعب نفسه، بينما تخشى الجماهير النصراوية عدم الفوز على جارهم الزعيم، مثل ما حدث في المواجهات الأخيرة التي أقيمت بينهما. وتعتبر مباراة اليوم بين قطبي العاصمة السابعة على ملعب مرسول بارك، وكانت أولى المواجهات بينهما بالتعادل، ثم نجح العالمي بتحقيق انتصارين، وبدأت كتيبة الزعيم بتحقيق الانتصارات على الملعب ذاته.

تاليسكا وإيغالو.. العين عليهما والجماهير تراقبهما

بعيداً عن القمة المرتقبة بين النصر والهلال اليوم ضمن الجولة الـ 10 من دوري روشن، ستكون أعين الشارع الرياضي بشكل عام وجماهير الفريقين على وجه التحديد منصبة حول هداف الدوري نجم النصر البرازيلي تاليسكا برصيد 8 أهداف، ومهاجم الهلال الخطير النيجيري إيغالو الذي يملك 5 أهداف، فكلا النجمين يملكان جميع المقومات التي تجعلهما يهدون فريقهما العلامة الكاملة من خلال الروح العالية والحس التهديفي الكبير بحوزتهما.

فمن سيمنح فريقه الفوز، هل يواصل تاليسكا إحراز الأهداف على طريقته للعالمي، أم يحلق إيغالو بالزعيم ويهديهم الفوز.