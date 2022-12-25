شهد افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي انتصارين وتعادل، إذ تخطى أبها مضيفه العدالة بهدفين دون مقابل، فيما انتصر الاتفاق على جاره الخليج بهدف دون مقابل، وفي عسير اكتفى ضمك وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي.

في الأحساء، انتصر أبها على نظيره العدالة بهدفين دون مقابل عن طريق نواف الصعدي (د:12)، وسعد بقير (د:64)، وبهذه النتيجة يحقق أبها انتصاره الخامس ويصل للنقطة 16 في المركز السابع، فيما تلقى العدالة الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ15.

وفي الدمام، قاد علي هزازي فريقه الاتفاق لتخطي ضيفه الخليج بالهدف الذي أحرزه مع بداية الشوط الثاني (د:46)، ليحقق الاتفاق فوزه الثالث ويصل للنقطة 13 في المركز التاسع، فيما تلقى الخليج خسارته الثامنة وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ14.

وفي عسير، اكتفى ضمك وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحقق ضمك تعادله الخامس ويصل للنقطة 17 في المركز السادس، فيما حقق الوحدة تعادله الثاني ووصل للنقطة الثامنة في المركز الـ12.