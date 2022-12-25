ساهم تألق حارس منتخب المغرب ونادي الوحدة منير المحمدي في كأس العالم قطر 2022 في اهتمام عدد من الأندية الأوروبية باللاعب بهدف كسب خدماته، إذ تؤكد مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المحمدي يحظى بمتابعة من نادي أوساسونا الإسباني وليل الفرنسي لخوض تجربة احترافية جديدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب ملتزم بعقده مع نادي الوحدة الممتد إلى 2024 على الرغم من تأخر الرواتب لعدة أشهر في مرات سابقة؛ وهي الخطوة التي كانت سبب فسخ المدافع الإسباني بوتيا عقده مع نادي الوحدة.

يذكر أن اللاعب تألق في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، وساهم في فوز فريقه والتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم التي شهدت تألق المنتخب المغربي.

ووصل المحمدي، مساء أمس الأول، إلى مدينة جدة استعداداً للانخراط في تدريبات فريق الوحدة وحماية عرين فرسان مكة.