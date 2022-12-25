على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف العدالة نظيره أبها المنتشي بالتأهل للدور ربع النهائي، ويبحث (زعيم الجنوب) عن النقاط الثلاث واستغلال ظروف مضيفه، إذ يحتل أبها المركز الثامن برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 16 هدفاً، أما العدالة فإنه ما زال يبحث عن الهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و7 خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 18 هدفاً.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي الاتفاق بنظيره الخليج بحثاً عن النقاط الثلاث لزيادة غلته النقطية والاقتراب من مراكز القمة، إذ يحتل الكوماندوز المركز العاشر برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 6 أهداف، أما فريق الخليج فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية ليبتعد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و7 خسائر، وله من الأهداف 4 وعليه 17 هدفاً.