افتتح نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المهندس بندر بن علي القحطاني، بحضور مدير عام الهجانة السلطانية حميد بن علي الزرعي، اليوم ركن الهجانة السلطانية وذلك في مقر المهرجان بالصياهد.ويُقام الركن للتعريف بنشاطات واهتمامات وإنجازات الهجانة السلطانية، وذلك على مساحة 100 متر مربع في منطقة الفعاليات بالمهرجان، ويتضمن صورا تعريفية وثقت الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهجانة، بهدف إبراز الاستعراضات والمهارات الخاصة بالتعامل مع الإبل، كما يستعرض صورا من المشاركات السابقة للهجانة في المهرجان خلال النسختين الثالثة والسادسة.وينقسم ركن الهجانة السلطانية إلى 3 أقسام، بإجمالي عدد صور ٥٠ صورة لفعاليات الهجانة السلطانية؛ مثل سباقات الهجن، التي تقام في مختلف محافظات سلطنة عمان، وركض العرضة، ومسابقة المزاينة، ومسابقة المحالبة، وكأس جلالة السلطان للهجن (السباق الختامي)، وعرض زانة الإبل التي تتميز بها سلطنة عمان، وعرض فيديو مرئي للزوار عن تلك الفعاليات والأنشطة.وتتمثل أبرز استعراضات الهجانة السلطانية في مهارات التعامل مع الإبل والهمبل والعربات والدوران وتنويم الإبل والفنون التراثية المرتبطة بالتراث العماني وموروث الإبل.