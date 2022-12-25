انطلقت أشواط منافسات «المارثون» في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز عبر 4 أشواط شهدت تنافس 89 مطية لمسافة 8 كم.وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابقة، استحدثت منافسة أشواط «المارثون» في سباقات الهجن لمسافة 8 كم، حيث تختلف سباقات «الماراثون» للهجن عن السباقات الأخرى، بوجود الراكب البشري الذي يمتطي الذلول، ولا يقل عمره عن 18 عاما، ويحمل جنسية الدولة التي تشارك منها المطية، ويستبعد من ذلك الراكب الآلي، كما يشترط في سباقات «الماراثون» للهجن أن يكون عمر الهجن المتسابقة 5 سنوات فأكثر، ويستبعد من ذلك سن الحق والمفرود.ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على تعزيز هذه الرياضة للركابة البشريين، وتشجيعهم ودعمهم بالجوائز الكبرى، إذ تُعد سباقات «الماراثون» للهجن إحدى الرياضات العربية الأصيلة التي مارسها العرب قديما، وتوارثتها الأجيال على مرّ العصور والأزمان.