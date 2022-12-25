أعلنت لجنة التحكيم النهائي، أمس (السبت)، نتائج الفائزين في شوط فئة القعدان دق لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وحصل المواطن بادي دبيان السبيعي على المركز الأول بالقعود «منتوق الدبيانيات»، وجاء في المركز الثاني المواطن صالح جري غزاي العتيبي بالقعود «معدي»، وحقق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير المركز الثالث بالقعود «دولار»، ونال المواطن منصور ناصر مرزوق العتيبي المركز الرابع بالقعود «عساف»، وفاز بالمركز الخامس المواطن عبدالله فهد عبدالله الشريع بالقعود «صفوق».