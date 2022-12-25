أكد المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة محمد الحربي أن عدد زوار المهرجان تخطى حاجز الـ800 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع شهر ديسمبر الجاري، وسط توقعات كبيرة بزيادة العدد، خصوصا مع احتدام المنافسات في مختلف السباقات.وأبان الحربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم في الصياهد، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، أن المهرجان يشهد تكاملاً بين إدارته والجهات الحكومية التي فاق عددها 17 جهة مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن المهرجان سجل حتى الآن نجاحاً ملحوظاً على مختلف الأًصعدة التنافسية والتنظيمية والإعلامية، ونسعى لتحقيق المزيد من الأرقام مع نهاية المهرجان منتصف يناير القادم، في ظل عدم تسجيل أي مخالفات أمنية تُذكر، وهذا دليل على الوعي الكامل للزوار والمشاركين.واستعرض الحربي المشاركات والأشواط التي أقيمت حتى الآن ضمن المنافسات، مبيناً أن مجموع جوائز المهرجان وصلت إلى 300 مليون ريال تشمل كذلك جوائز سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن، المنتهية أشواطه التمهيدية بواقع 396 شوطاً في مختلف الفئات، فيما تجاوز عدد المتون التي خضعت للفحص الطبي في المهرجان 5600 استبعد منها 311 متناً.ولفت الحربي النظر إلى العديد من الفوائد للمهرجان ومن ضمنها الجانب الاقتصادي الذي انعكس على جميع مناطق المملكة من خلال انتعاش أسواق الإبل، مشيراً إلى أن مزاد ندر الصفر تجاوز حاجز الصفقات فيه مبلغ 26 مليون ريال، وكذلك شارع الدهناء التجاري الذي يعد عامل جذب اقتصادي وثقافي وداعما للمستفيدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.