يدخل المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله فترة الأشهر الستة «الحرة» فجر غد (الإثنين)، وتحديداً قبل مباراة العميد والتعاون التي ستقام الساعة (6:00) من مساء غد (الإثنين) على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وينتهي عقده في نهاية يونيو 2023. وكان النجم حمدالله وقع عقداً احترافياً مع نادي الاتحاد في 25 ديسمبر 2021 لمدة موسم ونصف في انتقال «حر».وعلمت «عكاظ» أن هناك تحركات من قبل الإدارة الاتحادية الحالية لتمديد عقد اللاعب، بعد اتفاق الطرفين على كافة تفاصيل العقد الجديد.ويحظى المغربي حمدالله بدعم غالبية الجماهير الاتحادية التي تؤيد استمراره ضمن كتيبة النمور بهدف المحافظة على استقرار الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية مهمة في الموسم الحالي.