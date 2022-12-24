انتزع الأهلي صدارة «دوري جاهز» للكرة الطائرة، بعد فوزه المستحق على منافسه التقليدي الهلال بثلاثة أشواط مقابل لا شيء جاءت على النحو التالي (25/ 23، 25/ 20، 25/ 15). دخل الفريق الفائز بتشكيلة مثالية مكونه من تومي وأليسون والمجرشي والجهني والشيخ والمعد الأهلاوي خليل البحراني الذي تفنن في تنويع اللعب لاختراق حائط صد الخصم الذي ظهر بشكل متواضع ولم يقدر على التصدي للضربات الساحقة للفريق الأهلاوي.وفي المباراة التي جمعت الاتحاد بالنصر، استطاع النصر الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، جاءت على النحو التالي(23/ 25، 23/ 25، 27/ 25، 25/ 23، 15/ 7)، بسبب تخبطات المدرب الاتحادي وتدخلات اللاعبين في تغييرات الفريق وتواضع مستوى اللاعبين الأجانب.فيما لم يجد الفيصلي أي صعوبة في تجاوز اليرموك الذي كسبه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.