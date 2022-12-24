أوقعت قرعة كأس السوبر السعودي 2023، الهلال (بطل الدوري) في مواجهة الفيحاء (بطل كأس الملك)، بعد اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لـ«كأس السوبر السعودي». وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في وقت سابق اعتماد النظام الجديد لـ«السوبر» لتشارك 4 أندية، بدلاً من مباراة واحدة تجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري المحترفين، إذ ستجمع «السوبر» بنظامها الجديد كلاً من بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وبطل دوري المحترفين ووصيفه، بهدف رفع مستوى المنافسة، وتوسيع قاعدة المشاركة، نظراً لارتفاع القيمة التسويقية للبطولة، وستبدأ المسابقة من دور نصف النهائي مباراتين (النصر×الاتحاد)، و(الهلال×الفيحاء)، لتحديد طرفي النهائي. ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد المباريات والملاعب في وقت لاحق، علماً أن المسابقة ستقام بنظام التجمع في الرياض، خلال الفترة من 24-29 يناير المقبل.