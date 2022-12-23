في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير إعلامية أن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقرب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع رسميا وإعلان انضمامه، علق الحساب الرسمي لكأس العالم على «تويتر»: «إن النصر لا يأتي سوى بالعمل المتواصل، أما العالمية فتحتاج عزيمة كريستيانو القوية»، إذ يلقب نادي النصر بـ«العالمي». ووفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT» الإلكتروني فإن صحيفة ماركا الإسبانية كشفت مفاجأة كبيرة في تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع رونالدو، مؤكدة أن عقد رونالدو مع النصر سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف السنة منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.وأوضحت «ماركا» مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف العام في السعودية.كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.ومن جانبها، قالت صحيفة «آس الإسبانية» إن رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وسيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم.