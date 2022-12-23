أعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم (الجمعة) نتائج الفائزين في شوط فئة مفاريد قعدان لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وحصل المواطن عبد الرحمن مشعان العتيبي على المركز الأول بالقعود «مشهور الصفر»، ونال المركز الثاني المواطن عبد المجيد بن ناصر الدوسري بالقعود «غصين»، فيما نال القعود «مفلح» للكويتي جابر زيد العتيبي المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع المواطن بخيت مانع الدوسري بالقعود «طفحان رمانات آل مانع»، وفي المركز الخامس المواطن مهنا إبراهيم العنزي بالقعود «عرعر الهانيات».