على إيقاعات الرقصات السعودية التراثية، وضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قدمت فرقة الأفراح للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات التي شهدت تفاعل الجمهور في منصة «همة طويق»، ومنها العرضة السعودية.وبين رئيس فرقة الأفراح يوسف علي أن الفرقة تضم نحو 50 شخصًا موزعين بين مؤدٍّ وعازف، ويقدمون جميع فنون المملكة؛ مثل العرضة الدوسرية والعاشوري والخطوة ولعب المزمار، مشيراً إلى أن لها العديد من المشاركات الفنية؛ من أبرزها مشاركتها في المهرجان السعودي الأضخم «الجنادرية» لأكثر من 36 عامًا، إضافة إلى عدد من الحفلات الخارجية.والعرضة السعودية هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة، وتمثل جزءاً مهماً من تاريخ الوطن، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي.وفي الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي الذي عُقد في ناميبيا في ديسمبر 2015 أدرجت العرضة السعودية في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تحت عنوان «العرضة النجدية - رقص شعبي ودق على الطبول وأهازيج شعرية من المملكة العربية السعودية»، وبذلك تدخل المملكة ولأول مرة لائحة التراث العالمي غير المادي (الشفوي).وحظيت العرضة باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك ضمن اهتمامه الشامل بالتاريخ والتراث والموروث الشعبي في المملكة، وتجلى ذلك الاهتمام في إدراج العرضة السعودية في شهر ديسمبر عام 2015 على قائمة منظمة (اليونسكو) للتراث الثقافي غير المادي (الشفوي)، وتأسيس المركز الوطني للعرضة السعودية عام 2017 في دارة الملك عبدالعزيز ليعمل على تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، وليكون بيتًا للفنون الشعبية الخاصة بلون العرضة في المملكة.وتأكيدًا للاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بقطاع الثقافة والفنون والتراث في المملكة انتخبت الدول الأعضاء في منظمة (اليونسكو) المملكة لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي أثناء انعقاد الجمعية العامة الثامنة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي.