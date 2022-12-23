في قمة لقاءات الدور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين انتصر الاتحاد على ضيفه الشباب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما في الجوهرة المشعة، كما فاز الفتح على ضيفه الطائي بركلات الترجيح 7/ 6 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدفين لكل منهما، فيما فاز الباطن على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل.في جدة، قدم فريقا الاتحاد والشباب واحدة من أجمل لقاءات الموسم وتقدم الشباب أولاً عن طريق متعب الحربي (د: 40)، وكاد الشباب أن يضاعف النتيجة لولا تألق الحارس مارسيلو غروهي وتصديه لركلة الجزاء التي سددها القائد الشبابي بانيغا (د: 45+5)، كما أبدع الحارس الشبابي كيم سيونج وحرم الاتحاد من التعادل بعد تصديه لركلة الجزاء التي سددها رومارينهو (د: 45+11)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، ولكن سرعان ما عاد الاتحاد للمباراة مع بداية الشوط الثاني عندما أحرز هدف التعادل عن طريق هدافه عبدالرزاق حمدالله (د: 48).وفي ركلات الترجيح تمكن لاعبو الاتحاد من إحراز أربع ركلات بنجاح سددها كل من: عبدالرزاق حمدالله، محمد الصيعري، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو، فيما أضاع عوض الناشري ركلة ترجيح، وفي الجانب الشبابي تمكن لاعبوه من إحراز 3 ركلات ترجيحية عن طريق كل من: كريستيان جوانكا، هتان باهبري، إياغو سانتوس فيما أضاع ركلتي جزاء عن طريق كل من: كريتشوفياك، بانيغا، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد وتأهله لدور الثمانية ويضرب موعداً مع الفيحاء على ملعب الأخير.وفي الباطن، انتصر أصحاب الأرض والجمهور فريق الباطن على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب يوسف الشمري (د: 76)، ليتأهل الباطن لدور الثمانية ليواجه الوحدة على ملعب الأخير.وفي الأحساء، وبعد مباراة دراماتيكية تجاوز فريق الفتح ضيفه الطائي بركلات الترجيح، وكان الفتح البادي في التسجيل عن طريق مراد باتنا (د: 12)، وعادل للطائي محترفه نوليدج موسونا (د: 12)، وفي الشوط الأول الإضافي أحرز بيتروس الهدف الثاني للفتح (د: 112)، وعادل للطائي لاعب الفتح حسن آل سليس بالخطأ في مرمى فريقه (د: 119)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفتح لنتيجة 7/ 6، ليتأهل النموذجي للدور ربع النهائي ويضرب وموعداً مع الهلال على ملعب الأخير.