وسط أجواء ماطرة انطلقت اليوم بطولة كرة الماء الشاطئية الثانية المفتوحة على شاطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بمشاركة 13 ناديًا محليًا وعربيًا هي (الاتحاد، الأهلي،القادسية، الوحدة، عكاظ، الظهران (A،B)، الاغر، المعادي، الشهيد محمد الرميضين، هليوبوليس)، وتستمر لمدة 3 أيام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة، إذ كلف اتحاد اللعبة 17 حكمًا لإدارة المباريات، وتعتبر هذه البطولة استمرارا لمنافسات الأندية وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة كرة الماء بهدف انتشار لعبة كرة الماء واكتشاف اللاعبين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.من جانبه أكد المسؤول الفني للعبة كرة الماء أحمد سمير، أن الهدف من إقامة هذه البطولة زيادة انتشارها ودمجها في المجتمع ومنح الفرصة للجميع المشاركة فيها، مشيرا إلى أن المستوى الفني الذي ظهرت به مباريات اليوم الأول تؤكد علو كعب اللعبة وتطور مستواها بشكل كبير، وهذا يعود لحرص وزارة الرياضة واتحاد اللعبة وكافة الأندية المشاركة على تطوير مستوى اللاعبين والحرص على المشاركة لإنجاح البطولة.