تعرضت مباراة الفتح والطائي ضمن مباريات الدور (١٦) من كأس خادم الحرمين الشريفين لقطع البث أثناء مجريات المباراة وقبل ذهاب الفريقين لركلات الترجيح لحسم الصاعد لدور (٨) من المسابقة والتي كانت من نصيب الفتح بعد فوزه بضربات الترجيح.

وغرد حساب نادي الفتح بعد نهاية المباراة بعبارة «انقطع البث ونبشركم تأهلنا» مع الإشارة لحساب القناة الناقلة للمسابقات الكروية السعودية (الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين)

وانتقل البث فور انقطاعه إلى عرض مباراة الاتحاد والشباب في ضمن الدور، وذلك قبيل انطلاقها بدقائق قليلة جدًا، وهو الأمر الذي أثار امتعاض المتابعين للمباراتين؛ لعدم إكمال لقاء الفتح والطائي من جهة، وعدم عرض الاستوديو التحليلي لقمة الاتحاد والشباب.