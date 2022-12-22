حققت المطية «مياسة» للإماراتي محمود غانم الظاهري أفضل توقيت في الأشواط المسائية، بزمن 13:12:628 دقيقة خلال الشوط الخامس في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي:الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، محمد غانم حمود الظاهري، سعيد علي البريص المري، هجن سيح السالم، سامي مبارك الجهني.