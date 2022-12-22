حرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» على تأصيل جميع جوانب التراث؛ من خلال مجموعة من الأركان التي تنقل الزائر إلى الماضي المجيد.ويشكل ركن أزياء التراث السعودي الموجود في منصة همة طويق إحدى المحطات التي تستقطب الزوار في صورة تعكس ما كان يرتديه الأجداد سابقًا في هذه البقعة من الجزيرة العربية.ويحتوي ركن الأزياء التراثية على مجموعة من الألبسة كالعباءات والبرقع والبشت؛ بهدف نشر ثقافة المجتمع السعودي وتعريف الزوار بها.وتشكل الأزياء التراثية السعودية منظورًا ثقافيًا كبيرًا، فهي كانت وما زالت لها بصمة واضحة في المجتمع السعودي سواء في الماضي أو الحاضر، فالأزياء السعودية التراثية تلهم بألوانها ونقوشها وتصاميمها الكثير من المجتمعات، ويميزها أنها تحظى بموروث ثقافي قديم ومتعدد، فلكل منطقة في المملكة موروثها الخاص بها.