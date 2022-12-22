حافظت فردية الوضح «نجد» لمالكها محمد بن فهاد بن جخدب على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في منافسات فردي جل الوضح بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».فيما جاءت الفردية المنافِسة على الشوط «رعادة» لمالكها عبدالله النهدي بالمركز الثاني، وحققت الفردية «مضيمة» لمالكها عبدالرحمن عمير القحطاني المركز الثالث، ونال ابن جخدب المركز الرابع بالفردية «حاكمة نوادر الجزيرة»، وبالمركز الخامس عبدالله عامر النهدي بالفردية «مزعلة».