أكدت صحيفة «allnigeriasoccer النيجيرية» أن مهاجم منتخب نيجيريا ومانشستر يونايتد السابق ونادي الهلال حالياً أوديون إيغالو (33 عامًا) يعيش أفضل حالاته مع ناديه خلال مواصلته سلسلة الأهداف التي يحرزها في المسابقات المحلية السعودية والخارجية.ونشرت الصحيفة المهتمة بالمحترفين النيجيريين بالخارج خبراً عن النسر إيغالو قائلة: كان مميزاً كالعادة خلال مواجهة أمس الأول أمام نادي الاتفاق بإحرازه الهدف الأول ضمن مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس الملك بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك.وأضافت الصحيفة: «مهاجم مانشستر يونايتد السابق أوديون إيغالو في حالة جيدة، حيث واصل شهيته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن نجح في التسجيل أمام الطائي والباطن ضمن مسابقة دوري روشن السعودي، والاتفاق بمسابقة كأس الملك، التي كسب فيها الهلال الاتفاق 4-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد».وأتمت حديثها: «النسر» بات يشكل خطرا على حراس المرمى في المسابقات السعودية ومشاركات فريقه الهلال الخارجية وتحديداً بطولة دوري أبطال آسيا.