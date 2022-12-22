تمكن صانع اللعب السعودي مصعب وصفي من وضع بصمة جيدة له في أول مُشاركة له مع ناديه الجديد ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني، حينما قاده للفوز على خصمه فريق بوبلنس الإسباني بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ14 ضمن دوري تريسيرا الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم.ولم يُخيب الموهبة السعودية مُصعب وصفي ظن مدرب فريقه الكابتن جي بي حينما زج به في مطلع الشوط الثاني من المباراة، ليقدم فاصلاً من المهارات الفنية العالية والمراوغات أمتع بها الجماهير الحاضرة، نتج عنها صناعة هدف التعزيز والتأكيد لزميله اللاعب كارسو في الدقيقة 70 من زمن المباراة، بعد أن قام بتسجيل الهدف الأول اللاعب ديلا فيجا في الدقيقة 40 من الشوط الأول.وبهذا الفوز المهم يرتفع رصيد فريق ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني إلى 18 نقطة مُتقدماً إلى المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري، وستشهد الفترة الحالية توقف الدوري بسبب أعياد الميلاد على أن تكون المباراة القادمة للفريق مطلع شهر يناير القادم أمام فريق بينيس الإسباني.من جهته قال مصعب وصفي: «أسعى جاهداً لتقديم كل ما لديَّ مع الفريق وأساهم بشكل فعال مع زملائي اللاعبين في تحقيق الانتصارات لفريقي الجديد ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني، وأن أحظى بثقة المدرب حتى أكون عنصرا مؤثرا بشكل إيجابي في مباريات فريقنا القادمة».وأضاف: «استمتعنا بمشاهدة مونديال قطر 2022 الذي يعتبر الأفضل في التاريخ، والحمد لله أن المنتخبات العربية وضعت بصمات رائعة، فمنتخبنا الوطني قدم أداء رائعاً وتفوق على بطل العالم الحالي المنتخب الأرجنتيني، وأيضاً منتخب تونس فاز على البطل السابق منتخب فرنسا، والمنتخب المغربي تمكن من صنع المفاجآت وهزم منتخبات بطلة وقوية ولها تاريخها الكبير في كرة القدم بدءاً من بلجيكا وكندا وإسبانيا وأخيراً البرتغال، وخرج بشرف أمام منتخب فرنسا وحقق الرابع في المونديال كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور».واختتم حديثه بقوله: «أتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مشاركته القادمة بدورة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم التي تستضيفها دولة العراق الشقيقة، وأن يبتسم الحظ لي وتُتاح الفرصة لي من قبل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مشاركات الأخضر للعام الجديد 2023، فأنا أعمل وأجتهد من أجل تطوير قدراتي وتقديم نفسي بصورة جيدة، والحمد لله الموسم الماضي كان رائعاً لي فساهمت مع فريقي السابق أونيون فييرا في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني لكرة القدم، وتسجيل اسمي كأول لاعب سعودي محترف خارج الأراضي السعودية يحقق لقبا في القارة الأوروبية».ويمتاز اللاعب مصعب وصفي بطول القامة وصناعته للعب بكلتا القدمين والمهارات الفردية والسرعة العالية والقوة البدنية والدقة في التسديد والتمرير واللعب الجماعي مع الفريق، والفكر الاحترافي والنضج الكروي والبُنية الجسمانية الجيدة وتنفيذ الركلات الثابتة والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة.وكان اللاعب السعودي مصعب وصفي قد وقع عقد انتقاله لنادي ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني مطلع شهر ديسمبر الحالي قادماً من نادي أونيون فييرا الإسباني بعد تجربة ناجحة مع الفريق ساهم خلالها في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني لكرة القدم، وتسجيل اسمه كأول لاعب سعودي محترف خارج الأراضي السعودية يحقق لقبا في القارة الأوروبية العجوز.