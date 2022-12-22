أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي النصر أكد أمس (الأربعاء) عرضه الكبير لفريق وكلاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الممتد حتى يونيو 2025.

وقال رومانو إنه من المتوقع أن يتخذ مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق قراره في غضون أيام.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن كريستيانو رونالدو لديه عرض مذهل من نادي النصر بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني (نحو 789 مليون ريال سعودي).

وأكدت الصحيفة أن كريستيانو لا يزال يفضل الانتقال إلى أوروبا ويأمل البقاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه يفكر جدياً أيضا في عرض النصر ويبقيه على طاولته في حال عدم توصله لعروض من أندية أوروبية تثير اهتمامه.

وزادت الصحيفة أن رونالدو كلاعب حر مجاني كان يكافح من أجل تلقي العروض منذ أن أنهى مانشستر يونايتد عقده الشهر الماضي.

وكشفت أنه بعد كأس العالم المخيبة للآمال لرونالدو والبرتغال لم يظهر حتى الآن اهتمام واضح من أي نادٍ أوروبي بارز.

وتم ذكر أتليتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس منذ الصيف. لكن بايرن ميونيخ استبعد علنا ​​نفسه من الاقتراب من رونالدو.

من جهتها، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي النصر يعمل على التوقيع مع كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال من الممكن أن يتحقق قبل نهاية عام 2022.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن النصر سيحتاج إلى إطلاق سراح بعض اللاعبين الآخرين، وقد تقرر أن يرحل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي مشاريبوف في فترة الانتقالات الشتوية.

وزادت الصحيفة أن الطرفين في محادثات جادة منذ أكثر من شهر، وتوصل الوفد المرافق للاعب والنادي العاصمي إلى اتفاق مبدئي وبانتظار سفر رونالدو إلى الرياض «للمصادقة على كل شيء».

ووصفت ماركا قدوم كريستيانو رونالدو إلى الملاعب السعودية بالصفقة الاستراتيجية المهمة.

في غضون ذلك، لا يزال رونالدو يتعافى من نهائيات كأس العالم المخيبة لآماله وآمال جماهير البرتغال، وكان يجري حصصا تدريبية في فالديبيباس، مجمع ريال مدريد.