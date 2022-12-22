رغم تحفظ نادي النصر في الإفصاح عن مفاوضاته الجادة والقوية والحاسمة خلال الأسابيع الماضية أصبح انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مسألة وقت.

وبحسب مصدر دولي مطلع أوضح لـ«عكاظ» تفاصيل صفقة الفريق المفاوض النصراوي، وقدم كافة تفاصيل العقد الذي يمتد حتى صيف 2025 مع راتب سنوي شامل للحوافز التي تشمل العقود الإعلانية، وأكد أن الطرفين وصلا إلى اتفاق نهائي في الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على الأرقام المالية للصفقة، أن قميص النصر بحلول 1 يناير 2023 جاهز للاعب بمجرد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وسينفرد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بالوصول إلى رقم قياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، كأحد أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم بأسره بمختلف المجالات، وهو ما يظهر في امتلاكه شعبية طاغية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ويعد الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بامتلاكه 545 مليون متابع ويبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه إذ يأتي خلفه كيلي جينر، عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية، بامتلاكها ما يزيد على 372 مليوناً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأقرب لرونالدو بامتلاكه نحو 371 مليون متابع.

وفي «تويتر» انفرد رونالدو في تجاوز الـ100 مليون متابع بوصوله إلى 104.5 مليون متابع حتى الآن، ويعد سادس أكثر الشخصيات متابعة.