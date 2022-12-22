وقعت شركة الحلول الرقمية العالمية المالية «نيوليب» مع النادي الأهلي السعودي عقد رعاية الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم.

حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الرقمية العالمية المالية «نيوليب» المهندس زياد بن أحمد العيسى، والرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الأستاذ يزن بن أديب الشريف، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ وليد عبدالرزاق معاذ، وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وتعد شركة الحلول الرقمية العالمية المالية «نيوليب» إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات الرقمية، وهذه الشراكة وما تمثله من رعاية للنادي الأهلي من شأنها الانطلاق نحو آفاق جديدة في دعم الرياضة والشباب مع أحد أقطاب الرياضة السعودية ممثلةً في النادي الأهلي وجمهوره وتاريخه العريق.

وبموجب هذه الشراكة، سيظهر شعار «نيوليب» والمحفظة الرقمية "urpay" على قمصان النادي في المباريات الرسمية وقمصان التدريبات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الرقمية العالمية المالية «نيوليب» الأستاذ زياد العيسى: «إننا سعيدون بهذه الشراكة المهمة في القطاع الرياضي حيث لا يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع ومدى تأثيره اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على جميع شرائح المجتمع».

وأضاف أنه تم اختيار النادي الأهلي الذي يعد من الركائز الأساسية للرياضة السعودية، ولما يمتلكه من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي، مؤكداً أن هذه الشراكة من شأنها تمكين وتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية.

واختتم العيسى كلمته بشكر القائمين على هذه الرعاية على دعمهم وجهودهم، مؤكداً بأنها ستعود بالنفع على كلا الطرفين ومقدماً شكره لإدارة النادي الأهلي.