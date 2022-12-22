حقق فريق ثانوية دار الحنان بجدة، كأس بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، بعد فوزه أمس (الأربعاء) في المباراة النهائية التي جمعته بنظيره فريق الثانوية الرابعة بالجبيل، على ملعب أكاديمية نون بمحافظة جدة، بهدفين مقابل هدف.وتوجت نائب وزير التعليم للبنات نورة الفايز، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي، ومدير عام شؤون الأندية الرياضية بوزارة الرياضة ابتهال بنت عبدالله الساير، بحضور الأميرة نورة بنت تركي الفيصل، ووكيل التعليم العام للبنات بوزارة التعليم سابقاً الدكتورة هيا العواد، لاعبات فريق ثانوية دار الحنان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ولاعبات فريق الثانوية الرابعة بالميداليات الفضية، ولاعبات فريق مدارس التربية الأهلية بالرياض بالميداليات البرونزية، فيما حصل فريق الثانوية الثالثة بنجران على المركز الرابع.وسجل هدفي فريق ثانوية دار الحنان بجدة لانا عبدالرزاق وجمانة الشريف، وهدف فريق الثانوية الرابعة بالجبيل اللاعبة سارة الرشيدي، بينما توجت اللاعبة لانا عبدالرزاق بجائزة هدافة البطولة بـ13 هدفاً، ونالت اللاعبة مضاوي العايد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حققت اللاعبة شدو الغامدي جائزة أفضل حارسة.يأتي ذلك في ختام النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، الذي يعد ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، إذ بدأت هذه النسخة مؤخراً على مستوى المملكة لمدارس التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، وشاركت في منافساتها 48324 لاعبة، مثلن 4768 فريقاً، من 1906 مدرسة، في البطولة العامة التي تلتها بطولة المناطق المقتصرة على فرق المرحلة الثانوية، التي تأهل منها إلى بطولة نخبة المملكة فرق الثانوية الرابعة عشرة بعرعر والثانوية التاسعة بعنيزة والثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة عشرة بالقريات ومدارس التربية الأهلية بالرياض والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك والثانوية السابعة بحائل وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة والثانوية الأولى بجازان والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران وثانوية دار الحنان بجدة ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الثامنة بمكة المكرمة.