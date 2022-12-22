تخطى النصر ضيفه العدالة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، ضمن لقاءات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل النصر لدور الـ8 ويضرب موعداً مع أبها.شهد اللقاء سيطرة للنصر، وسط تراجع العدالة الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة، وبعد أن وقف القائم أمام كرة مارتينيز، ومن ثم كرة تاليسكا، تمكن أيمن يحيى من إحراز الهدف الأول للنصر (د:41).في الشوط الثاني، واصل النصر هيمنته على مجريات اللقاء، وسط تألق حارس العدالة مياتوفيتش الذي تصدى لعدة تسديدات كانت أخطرها تسديدة لويس جوستافو. وبعد تمريرة ذكية من البديل فينسنت أبوبكر تمكن اللاعب سامي النجعي من إحراز الهدف الثاني للنصر (د:85)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين دون مقابل، وتأهله لربع النهائي لملاقاة أبها الذي تخطى التعاون بأربعة أهداف لثلاثة.