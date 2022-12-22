تأهل الهلال وأبها لدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الاتفاق والتعاون.ففي الرياض، تجاوز الهلال ضيفه الاتفاق بـ4 أهداف دون مقابل. وفي عسير، انتصر أبها على التعاون بـ4 أهداف لـ3، في مباراة امتدت شوطين إضافيين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، شهد لقاء الهلال والاتفاق إثارة وندية في بدايتها، وتمكن أودين إيغالو من إحراز هدف التقدم للهلال (د:12). وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى لاعب الاتفاق نعيم السليتي بطاقة حمراء مباشرة (د:41)، ليحرز الهلال هدفين متتاليين عن طريق محمد البريك (د:42)، ولوسيانو فيتو (د:45+4).وفي الشوط الثاني، هيمن الهلال على مجريات المباراة، وحرمت مصيدة التسلل الهلال من هدفين، إلى أن تمكن البديل ميشيل ديلغادو من إحراز الهدف الرابع، بعد فاصل مهاري راوغ فيه الدفاع الاتفاقي (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بـ4 أهداف دون مقابل، وتأهله لدور الـ8 ليستضيف الفائز من لقاء الفتح والطائي.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وفي واحد من أجمل لقاءات دور الـ16، تفوق أبها على ضيفه التعاون بـ4 أهداف لـ3، بعد أن انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل بهدفين لكل منهما، وأحرز أهداف أبها فيليبي كايسيدو (د:16)، سعد بقير (ركلة جزاء:90+5)، عبدالفتاح آدم (هدفين:97، 105)، فيما أحرز أهداف التعاون كاكو (هدفين:30، وركلة جزاء:84)، وليندر تاوامبا (د:107)، ليتأهل أبها لدور الـ8 بجدارة واستحقاق، ليلاقي النصر على ملعب مرسول بارك بالرياض، فيما غادر التعاون منافسات البطولة.