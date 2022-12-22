زيّنت اللافتات «البنرات» مداخل وساحات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق»، والتي يبلغ طولها ما يزيد عن 30 ألف متر مربع تغطي معظم أرجاء المهرجان، تنوعت ما بين ضوئية ومتحركة وبانرات فيلكس.وتضمنت اللافتات عبارات ترحيبية بزوار المهرجان، وكذلك أسماء الشركات الراعية واللوحات الإرشادية، إذ حرصت إدارة المهرجان على توزيعها؛ بهدف تحسين المظهر البصري أمام الزوار، وتعريفهم بالمواقع والخدمات المختلفة ومناطقها وأركان الفعاليات، حيث يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل متحف الأسلحة، وتجربة ركوب الإبل، وخيمة البادية، وغيرها من الأنشطة التي تلائم جميع فئات المجتمع.